Festival Mladí ladí jazz chystá koncerty amerických kapel Moonchild a Moon Hooch

V pražském Paláci Akropolis 11. září hvězdy neo soulu Moonchild zahrají skladby ze své aktuální nahrávky Starfruit. Moon Hooch přivezou 8. října do olomouckého Jazz Tibet Clubu a o den později do Paláce Akropolis materiál z právě vydaného alba s názvem Life On Other Planets. ČTK o tom za pořadatele informovala Silvie Marková.

„Obě kapely z USA kromě Měsíce (Moon) v názvu spojuje originalita, nespoutaná energie a schopnost překračovat s lehkostí žánrové hranice,“ uvedla Marková.

Kalifornské trio Moonchild přiváží do Prahy album Starfruit, na kterém podle hudebních publicistů dokazuje, že jsou to právě oni, kdo vytváří definici toho, jak má znít neo soul 21. století. Na albu hostují například americké písničkářky Lalah Hathawayová a Alex Isleyová. Směs emotivních textů, elektrického piana, basových linek a dechů i sametový hlas zpěvačky a saxofonistky Moonchild Amber Navranové zaujal i slavného hudebníka Stevieho Wondera, který kapelu pozval na svoji tradiční benefici House of Toys.

Moon Hooch přivezou 8. října do Olomouce a o den později do Prahy hudbu z aktuálního alba Life On Other Planets. V Praze je podpoří vystoupením česká formace Tygroo. Hudba Moon Hooch, dua složeného ze saxofonistů Wenzla McGowena a Michaela Wilbura, kteří koncertují s živým bubeníkem, zaujala rockového veterána Iggyho Popa. „Říkám vám, že tihle týpci jsou cool,“ řekl Pop a deník The Guardian jako pojmenování jejich stylu nabídl termíny virtuózní jazz nebo akustické techno.

Kapela, která neváhá pro dosažení originálního zvuku nasadit na saxofon pruhovaný červenobílý dopravní kužel, se sama označuje jako post-racionální band. Snaží se dělat věci tak, jak je cítí, aniž by příliš řešila svůj úspěch a budoucnost.