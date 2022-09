Herec Kozub a hudebník Krhut vystoupí ve Fóru Karlín v Praze

„Vážím si toho, že mohu psát, skládat a posílat písničky do světa a rozdávat tak radost, nyní společně i se Štěpánem. Pro mě je nejen vynikající herec s velmi zajímavým hlasem, ale má obrovský univerzální talent. Hlavně je to můj kamarád a mohu prozradit, že díky zpěvu může být před divákem oproti hereckým rolím sám sebou, jak se mi jednou svěřil,“ řekl ke spolupráci Krhut.

Oba se znají delší dobu a Kozubovi Krhut své písně představoval. „Četl mi je a zpíval a mně přišlo jako obrovská škoda, že se nedostávají k lidem. A tak jsme se dohodli, že zkusíme jednu píseň nazpívat. Pustíme ji do světa a uvidíme, co to udělá. Nakonec jsme nahráli celé album a vyjeli na turné. Kluby byly plné a lidi si písničky zpívali s námi. Mám radost, že se texty dostaly k lidem. S Jirkou jsem objevil žánr, který mi sedí. A to je šanson. A trochu folk. Našel jsem se v hudbě díky těm textům,“ řekl.