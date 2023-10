Kvůli pravidelné údržbě nepojede od 6. do 27. října lanovka na Petřín

Vyplývá to z informací na internetových stránkách dopravního podniku ( DPP ). Stav lanovky kontroluje DPP pravidelně každý rok. V současné době pak navíc ještě chystá opravu trati a výměnu vozů za nové.

Do budoucna chystá hlavní město obnovu vozů lanové dráhy, které budou mít nový design. Současné vozy mají ještě původní podvozky ze třicátých let minulého století. V osmdesátých letech k nim byla vyrobena nová karoserie a vozy jsou na hraně životnosti. Dva vozy vyrobí pro DPP ve Švýcarsku za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Jejich podoba vzešla z designové soutěže, ve které uspělo studio Anna Marešová designers. První cestující by se podle plánů města měli zmodernizovanou lanovkou s novými vozy svézt nejpozději v roce 2025.