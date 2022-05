Na výstavě bonsají v botanické zahradě v Praze lidé uvidí asi 80 exemplářů

Letos poprvé budou moci v soutěžním klání vybrat nejhezčí vystavený exemplář sami návštěvníci. Ceny bude miniaturním stromkům udělovat i porota. ČTK to dnes sdělila mluvčí zahrady Michaela Bičíková. Výstava se bude konat od 10. do 19. června.

Ceny bude miniaturním stromkům udílet i porota. V té zasednou mimo jiné japonský velvyslanec Hideo Suzuki a ředitel pražské botanické zahrady Černý. Hodnotit se bude to, jak rostlina vypadá, jak bylo provedeno její tvarování, jakou kompozici dřevina zaujímá s možnou doplňkovou rostlinou, a to, zda miska, v níž je miniaturní jehličnan nebo listnatý strom umístěný, s rostlinou ladí.

Výstava bude lidem přístupná od pátku 10. června. Zahrada má otevřeno denně od 09:00 do 19:00. Výjimkou je subtropický skleník Fata Morgana, který je v pondělí zavřený. Na výstavu bonsají platí běžné vstupné. To činí 150 Kč pro dospělé. Nově lze vstupenku pořídit i on-line za zvýhodněnou cenu 135 Kč. Děti, studenti a senioři mají vstup do areálu levnější.