Národní galerie a Centre Pompidou připravily výstavu o intimitě

Centre Pompidou pořádá od roku 2017 festival Move, letos se poprvé představí v zahraničí, tedy v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku je intimita a její politický potenciál. Výstava bude v Praze do 9. října, recipročně budou čeští umělci hostovat na podzim v Paříži. Za NGP na výstavě spolupracoval ředitel Sbírky moderního a současného umění Michal Novotný.

„Je to projekt na pomezí různých žánrů a témat, je to i propojení mezi dvěma institucemi. Vzniká ale i propojení mezi Francií a Českou republikou. Tyto země sdílejí společný osud, společnou citlivost, je tu i propojení mezi západní a východní Evropou, které někdy stály odděleně,“ řekl Mathieu Potte-Bonneville za Centre Pompidou.

Výstavní projekt Květinová unie se odehraje ve dvou budovách Rady EU – Justus Lipsius a Europa Building od 12. července do konce roku a připravila ho skupina devíti mladých českých umělců, textilních designérů a grafiků a kolektivu Overall Office. Projekt vzniká jako oficiální kulturní prezentace českého předsednictví a je zamýšlen jako kampaň unijních a tradičních českých hodnot.

Třetím projektem bude výstava Mileny Dopitové, na které NGP spolupracuje s bruselským BOZAR – Centre for Fine Arts. Potrvá od 16. srpna do konce října a bude ji tvořit soubor objektů, na nichž autorka chce ukázat, že hlavní myšlenkou Evropy by měl být prožitek sounáležitosti.