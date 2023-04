Národní muzeum si v sobotu připomene 205 let od svého založení

Muzeum letos mimo jiné nabídne několik výstav, otevře Dětské muzeum a prostřednictvím sociálních sítí nechá nahlédnout do svého zákulisí, kdy představí zajímavé profese a práci odborníků Národního muzea.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš připomněl, že před pěti lety se po kompletní rekonstrukci znovu otevřela historická budova na Václavském náměstí. „Za pět let jejího fungování v novém kabátě jsme dokázali její překrásné sály naplnit skvěle provedenými a zábavnou formou pojatými expozicemi, které stále doplňujeme, rozšiřujeme. Okna do pravěku s legendárním mamutem, Zázraky evoluce s ikonickým plejtvákem, ale i všechny momenty dějin české historie jsou expozice, do kterých se naši návštěvníci rádi vracejí,“ uvedl Lukeš.