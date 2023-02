Oprava kolejí na Malé Straně jde zatím rychleji, než se čekalo

Důvodem je dobré počasí. Od 13. února tak bude opět průjezdná Letenská ulice a práce se přesunou do Karmelitské. Zatím není jasné, jestli se náskok při opravách podaří udržet, podle původního harmonogramu by práce měly skončit 31. března. Důvodem oprav je opotřebovanost kolejí.

Práce v Letenské ulici začaly 28. ledna, následovat nyní bude úsek mezi Malostranským náměstím a Hellichovou, přičemž DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí. Ve dvou závěrečných etapách, které jsou v plánu od 4. do 31. března, se práce přesunou do úseku mezi Hellichovou a Vítěznou ulicí.

Objízdné trasy pro řidiče vedou přes druhý břeh Vltavy a Smetanovo nábřeží, kolem čehož vznikla před zahájením prací diskuse. Radnice Prahy 1 nepodpořila, aby město uzavřelo i Smetanovo nábřeží a dopravu vedlo přes Blanku. Podle starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09) by to bylo velmi složité. „Nemůžete nábřeží uzavřít lidem, kteří tam žijí, nemůžete ho uzavřít dopravní obsluze. A v tom je právě ten problém,“ uvedla dříve. V takto otevřené oblasti by podle ní bylo velmi obtížné zjišťovat, kdo má na průjezd právo a kdo ne, a uzavření by tak bylo v podstatě nevymahatelné.