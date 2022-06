Podchod pod magistrálou na Vltavské bude sloužit pro jízdu na koloběžce

Pracovníci vymění 80 lamp a zároveň vznikne barevné osvětlení, které bude používané při různých akcích. „Osvětlení, které tady vidíte, je zralé na obnovu, takže se to bude dělat při běžné obnově. A to, co se týká toho dalšího osvětlení, tak my bereme jako doplnění architekturního osvětlení,“ řekl generální ředitel THMP Tomáš Jílek. THMP nyní připravuje projekt a náklady na osvětlení by podle Jílka měly být do dvou milionů korun.