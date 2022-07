Praha 3 zahájí úpravy Tachovského náměstí. Vyjdou na 61,3 milionu korun

Radnice plánuje lepší propojení prostranství s Vítkovem a cyklostezkou pod ním, vybudování středového prostranství nebo doplnění zeleně. Úpravy by měly začít do 30 dní a potrvají rok.

Praha 3 plánuje také úpravy dalších náměstí. Letos by měla začít více než 20 let připravovaná přeměna náměstí Jiřího z Poděbrad, kterou podle projektu žižkovské radnice uskuteční magistrát. Ten připravuje také úpravy vrchu Vítkov. Letos by podle dřívějšího vyjádření starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09) měly začít rovněž úpravy horní části Žižkova náměstí. Radnice také v soutěži vybrala studii přeměny náměstí Jiřího z Lobkovic, podle níž nechá připravit projekt úprav. V minulých letech již městská část opravila například Komenského nebo Kostnické náměstí.