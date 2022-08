Praha chce od Univerzity Karlovy vykoupit pozemky na Veleslavíně

O pozemky kolem areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) vedly UK a Praha spory. Řešit je má majetkoprávní vypořádání, jehož podobu v pondělí schválili radní. Projednávat a stvrzovat ho na svém zasedání bude ještě pražské zastupitelstvo. ČTK to dnes v tiskové zprávě oznámil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Univerzita Karlova dlouhodobě na Veleslavíně vlastní pozemky o výměře 7105 metrů čtverečních, které přímo navazují na areál její FTVS. Na těchto pozemcích ale byly v minulosti postaveny ulice José Martího a ulice Do Vozovny a parkovací stání. UK požádala v roce 2017 Prahu o převod komunikací na svém pozemku do svého vlastnictví, Praha však žádosti nevyhověla. Podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) byla důvodem mimo jiné potřeba zachovat průjezdnost lokality. Neúspěšná tehdy byla i snaha magistrátu pozemky od univerzity odkoupit, což UK odmítla s tím, že má s pozemky své záměry spojené s rozvojem areálu FTVS.

Nyní se obě strany dohodly, že pozemky, na kterých stojí komunikace a parkoviště, Praha od univerzity vykoupí. „Místní občané se tak nemusí bát, že by se ulice stala neprůjezdnou a nebylo kde zaparkovat, neboť by byla místa vyhrazena pouze studentům a zaměstnancům univerzity,“ uvedl dnes Chabr. Součástí dohody je podle něj i to, že UK bude mít práva zřídit určitou část stavby. Majetkoprávní vypořádání budou schvalovat zastupitelé metropole.