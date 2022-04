Praha chce posílit energetickou soběstačnost a snížit závislost na ruském plynu

Povinnost by měla vycházet z klimatického plánu Prahy, který chce primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) aktualizovat. Motivovat k přechodu na bezemisní zdroje tepla chce Praha i majitele už postavených objektů. Cílem Prahy je snížit závislost hlavního města na ruském plynu a posílit energetickou soběstačnost. Hlubuček to dnes řekl novinářům. Návrh bude projednávat městská rada a zastupitelstvo.

Aktualizaci klimatického plánu Prahy do roku 2030 chce Hlubuček předložit městské radě v červnu a v témže měsíci i zastupitelstvu. Mezi připravovanými opatřeními je požadavek na úpravu vytápění v nových developerských projektech. Majitele stávajících staveb, které využívají plynový zdroj tepla, chce město podle Hlubučka motivovat dotacemi k přechodu na jiný zdroj.

Vlastní zdroje plynu, které mají zvýšit energetickou soběstačnost Prahy, má zajistit výrobna biometanu. Vzniknout by měla i bioplynová stanice na zpracování vytříděné biosložky komunálního odpadu. Ta by mohla být do provozu uvedena okolo roku 2025.