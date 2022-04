Ústecký kraj má vodíkovou strategii. Využívat chce plyn v dopravě a průmyslu

Vodíková strategie je podkladem pro přípravu projektů. „Česká republika bude v nadcházejícím programovém období EU disponovat prostředky na přechod k zelené energetice v řádech stovek miliard korun. Další finanční zdroje a nástroje pak nabízí i nadnárodní programy. Jaký jiný region by měl být zásadním příjemcem těchto prostředků než Ústecký kraj, který po desetiletí vyráběl a stále vyrábí 30 procent energie České republiky,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO).

Cíle jsou ve strategii stanoveny do roku 2030 a 2050 pro výrobu vodíku, jeho distribuci a skladování, využití pro energetické účely, spotřebu vodíku v průmyslu, zužitkování v mobilitě a budovách a pro výzkum, vývoj a vzdělávání. „Například v roce 2030 by obyvatelé kraje mohli využívat až 90 vodíkových zcela bezemisních autobusů. A našim úkolem je pro to zajistit zdroje, podpořit výstavbu plnicích stanic a další související infrastrukturu,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.