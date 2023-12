Pražská MHD pojede přes vánoční svátky podle upravených jízdních řádů

V sobotu 23. prosince bude večer častěji jezdit metro a posílena bude i tramvajová linka 23 a autobusy 395 a AE na letiště. Na Štědrý den bude MHD jezdit do 18:00 podle sobotních jízdních řádů, poté budou jezdit noční linky. Metro pojede po 18:00 do zhruba půlnoci ve dvacetiminutových intervalech. Do ukončení provozu metra pojede i linka 119 na letiště. Provoz vlaků bude ukončen mezi 18:00 a 20:00 s tím, že do 22:00 zůstane provoz na vybraných páteřních linkách S. Příměstské autobusové linky pojedou podle sobotních jízdních řádů s úpravami ve večerních hodinách.

Na silvestra bude MHD fungovat podle nedělních jízdních řádů s tím, že denní provoz skončí zhruba ve 22:00 s výjimkou 45 vybraných autobusových linek. Prodloužen bude provoz metra, a to zhruba do 2:00. Noční tramvaje pojedou od 22:00 do 7:00 druhého dne, do 3:30 v intervalu 15 minut a poté po 20 minutách. Noční autobusové linky budou jezdit od zhruba 2:30 do 7:00 druhého dne. Vlaky pojedou do 20:00 s výjimkou příměstských linek S, které v hodinových intervalech pojedou do 22:00 až 23:00. Výjimkou bude linka S49, která skončí provoz v 19:00. Příměstské autobusové linky pojedou podle nedělních jízdních řádů s úpravami ve večerních hodinách.