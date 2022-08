Pražský dopravní podnik plánuje rekonstrukci stanice metra C Kačerov

DPP vypsal tendr na projektanta s předpokládanou hodnotou 23 milionů korun. Práce by měly začít příští rok a trvat do roku 2025. Pražské metro má 61 stanic, bezbariérových je 46.

Rekonstrukce bude podle mluvčí spočívat v úpravách veřejných a služebních prostor mimo vestibul, vybudování tří nových ramen pohyblivých schodů a výměně jednoho stávajícího a přestavbě nákladního výtahu tak, aby umožňoval bezbariérový přístup do stanice. Firma, kterou DPP hledá, zajistí dokumentaci pro stavební povolení a autorský dozor. Náklady na rekonstrukci budou známy po vypracování projektu.

Podnik naposledy bezbariérově upravil stanici metra Karlovo náměstí, ve které otevřel výtah v květnu loňského roku. Koncem roku 2020 se výtahu pro rodiče s kočárky a handicapované dočkala stanice metra C Opatov. Příští rok v únoru se kvůli rekonstrukci a stavbě bezbariérového vstupu na deset měsíců uzavře stanice linky A Jiřího z Poděbrad a v plánu jsou i opravy stanic Flora, Hradčanská nebo Želivského. Podnik také vyměňuje pražce na lince C, modernizuje zabezpečovací zařízení a vyměňuje stropní desku ve stanici metra C Florenc.