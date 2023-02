Pražský dopravní podnik zahájil stavbu tramvajové trati do Slivence

Do Holyně nyní jezdí tramvajová linka číslo pět, po dokončení trati by podle Šurovského měla do Slivence jezdit i linka číslo čtyři, kterou podnik nasazuje ve špičkách pracovních dní. Dodal, že dokončená trať bude z hlediska řízení MHD významná v tom, že na rozdíl od současného stavu nebude končit úvratí, ale smyčkou. Podnik tak bude moci využít obousměrné tramvaje jinde, konkrétně na nyní dokončované trati z Modřan do Libuše, která bude po nějakou dobu končit úvratí.