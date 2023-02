Projekt tunelu v Hloubětíně vyjde Prahu na 346,54 milionu korun

Pro město ho vypracuje konsorcium Společnost Satra-Pragprojekt-Valbek-Hloubětínský tunel, kterou vede firma Satra. Vplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Náklady na stavbu tunelu jsou odhadnuty na 5,7 miliardy korun bez DPH. Kdy by se mohlo začít stavět, není zatím jasné, avšak podle dřívějších vyjádření představitelů města by to mohlo být v letech 2025 či 2026.