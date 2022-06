Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem omezí na více než dva týdny výluka

Výrazně omezí provoz vlaků na trase z hlavního města do Berouna, místo nich budou jezdit autobusy a změní se odjezdové časy. Výluka bude trvat více než dva týdny a skončí 16. července. Dnes o tom informovaly České dráhy.

Z dálkových vlaků výluka zásadně omezí provoz rychlíků R17 Berounka z Prahy do Klatov a Železné Rudy. Místo nich budou mezi Prahou a Berounem jezdit dvě náhradní autobusové linky. Jedna zamíří do centra metropole k pražskému hlavnímu nádraží a druhá pojede ke stanicím pražského metra Zličín, Stodůlky a do zastávky Sídliště Stodůlky. Dráhy zároveň upozornily, že v autobusech bude omezena přeprava jízdních kol. Pouze poslední dva páry rychlíků Berounka pojedou nadále přímo bez náhradní dopravy.