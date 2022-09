Řidiče v Praze čeká na podzim téměř 50 dopravních omezení

V ulici Jana Želivského bude až do 31. října v každém směru uzavřen jeden jízdní pruh, a to sice v oblasti před a za Basilejským náměstím. Řidiči budou muset kvůli opravě komunikace jezdit pouze jedním pruhem v každém směru.

Drobná omezení řidiče čekají také kvůli výměnám přístřešků MHD. To se týká například Plzeňské ulice na Praze 5 v úseku od Holečkovy k ulici Podbělohorská, a sice 21. září do 4. října, Bohdalecké ulice ve směru do Vršovic od 5. do 18. září a na přelomu září a října také Argentinské ulice na Praze 7.