Soundtrack festival uvede odkládanou show James Bond: Skyfall in Concert

Jednu z nejúspěšnějších bondovek Skyfall režiséra Sama Mendese s hudbou skladatele Thomase Newmana a Danielem Craigem v roli Jamese Bonda 27. srpna promítnou na velkém plátně pod poděbradským zámkem s živě provedenou hudbou v podání Filharmonie Hradec Králové. Orchestr povede nizozemský dirigent Ernst van Tiel, který se vrátí do Poděbrad po třech letech od uvedení představení Amadeus. „Když jsme na jaře 2019 jednali o uvedení Skyfall in Concert na Soundtracku, ani ve snu nás nenapadlo, že tuhle světovou show budeme moci divákům představit až o tři roky později. Je to neskutečné a o to víc se těšíme. Děkujeme všem fanouškům, kteří si koupili vstupenky a byli trpěliví,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák.