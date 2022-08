Spolu: Praha by měla podat trestní oznámení kvůli prodeji pozemků v Lysolajích

Marvanová řekla, že trestní oznámení jako zastupitelka a občanka zatím nechystá. „Podané občanem nemá takovou váhu, jako když jej podá subjekt, který je poškozen, v tomto případě město. Podle nás přišlo o peníze velkého rozsahu. Proto by hlavní město mělo podat trestní oznámení. Já se toho ráda zhostím, pokud k tomu budu zastupiteli zmocněna,“ řekla Marvanová.

Zástupci Spolu řekli, že podezřelý prodej pozemků v Lysolajích sahá až do roku 2012, kdy Hlubuček jako starosta inicioval, aby byl městský pozemek o rozloze 55.000 metrů čtverečních svěřen do správy radnice. To se stalo o dva roky později, ale za přísných podmínek, kdy mimo jiné nesměl být prodán.