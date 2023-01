Správa železnic uzavřela smlouvu na další část rychlodráhy z Poříčan do Světlé nad Sázavou

Vítězem tendru je sdružení Sudop Praha, Egis Rail, Mott MacDonald a Mott Macdonald Limited. Dnes o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Hodnota zakázky je téměř 285 milionů korun bez DPH. Úsek je součástí připravované rychlodráhy z Prahy do Brna. Stavba tratě by měla začít v roce 2027.

Úsek navazuje na projektovanou trať Polabí z Prahy do Poříčan. „Harmonogram prací předpokládá získání územního rozhodnutí v roce 2025. Stavba samotná by pak měla začít zhruba o dva roky později,“ uvedl Nevola. Projektanti aktuálně připravují víc než 300 kilometrů nových tratí. Pokračují také projekční práce pro dva terminály VRT – Praha východ a Roudnice nad Labem.

Správa železnic zakázku zadala pomocí metody Best Value, která má zdůraznit odbornost dodavatelů. „Správa železnic pomocí této metody stanovila také důležité projektové cíle, které zahrnovaly ohleduplnost stavby ke svému okolí a životnímu prostředí. Trať by měla také v co největší míře splynout s krajinou,“ doplnil Nevola. Součástí smlouvy je kromě dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).