Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta úseku rychlodráhy v Praze

V pořadí je to osmý úsek sítě vysokorychlostních tratí, na který projektant připraví technický návrh. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Cena zakázky je podle něj 105 milionů Kč bez DPH a podrobnosti by měly být v nejbližší době zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.