Stavba trolejbusové trati z Veleslavína na letiště vyjde na 354,5 milionu korun

ČTK to dnes sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Výstavba potrvá 15 měsíců a podnik ji plánuje zahájit letos na konci listopadu. Podle serveru zdopravy.cz porazila EŽP v tendru o zhruba pět milionů korun společnost Elektrotechnika.

„Vysoutěžením zhotovitele a podpisem smlouvy s ním jsme se významně přiblížili samotnému zahájení výstavby infrastruktury pro druhou pražskou trolejbusovou linku. Plánujeme ji začít nejpozději do konce letošního listopadu stavbou nové měnírny v naší garáži Řepy. Pevně věřím, že první cestující by se na ní mohli v rámci zkušebního provozu svézt na konci prvního čtvrtletí 2024,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Troleje budou pouze na polovině trati. V té druhé pojedou trolejbusy na baterii. Vedení začne v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín a povede Evropskou ulicí a dále ulicí K Letišti, kde bude ukončeno před kruhovým objezdem u Terminálu 3. Ve směru do města se trolejbusy k vedení připojí v zastávce Terminál 3 a vedení povede nepřerušovaně až na autobusový terminál na Veleslavíně. Na trati vznikne 11,6 kilometru trolejového vedení.

DPP na linku mezi Nádražím Veleslavín a letištěm bude nasazovat nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy, kterých nakoupí dvě desítky. První by se měl v Praze objevit na konci příštího roku. Vzhledem k tomu, že půjde o zcela nový typ, bude muset nejdříve najezdit 10 000 kilometrů bez cestujících a pak dalších 20 000 kilometrů ve zkušebním provozu s cestujícími. Teprve potom bude připuštěn pro běžný provoz.

Před zhruba dvěma týdny uvedl podnik do provozu po pěti dekádách první trolejbusovou linku, která jezdí z Letňan do Čakovic. Elektřinou poháněné vozy by měly jezdit rovněž na linkách 131, 134, 137, 176 a 191. Nejdále z nich je elektrifikace linky 137 v úseku mezi stanicemi Na Knížecí a U Waltrovky, kde je nyní příprava stavby v procesu společného územního a stavebního řízení.