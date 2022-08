Správci pražských památek letní návštěvnost chválí, chybějí ale turisté z ciziny

Na Pražský hrad zavítalo od počátku července do 24. srpna 260 475 platících návštěvníků, proti loňsku to byl nárůst o 107 procent. Za stejné období roku 2019 Hrad ale zaznamenal zhruba o polovinu vyšší návštěvnost. „Ovšem na předcovidové hodnoty se již vrátil poměr zahraničních a tuzemských návštěvníků, a to zhruba ve výši 97 procent cizinců ku tří procentům Čechů,“ uvedl mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Zatím meziročně nižší návštěvnost, a to asi o 3500 lidí, má letos v srpnu Botanická zahrada hlavního města Prahy. Od začátku druhého prázdninového měsíce do 23. srpna do ní zavítalo zhruba 13 800 lidí, v roce 2019 jich bylo přibližně 16 500. Návštěvnost se podle mluvčí zahrady Michaely Bičíkové propadla za posledních 14 dní kvůli chladnějšímu a deštivému počasí. Poznamenána je také tím, že lidé letos více cestují do zahraničí. „I přesto očekáváme, že celoroční návštěvnost bude vyšší než v uplynulých letech,“ uvedla.