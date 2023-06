Stavba výtahu uzavře severní výstup ze stanice metra C Nádraží Holešovice

Lidé budou muset používat pouze jižní vstup a výstup, který vede do Plynární ulice. Vestibul vlakového nádraží bude otevřen a přístupný pouze z uliční úrovně. Náklady na stavbu výtahu jsou zhruba 19 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Výtah pro podnik buduje firma Brema.

Stavebník při uzavření severního vestibulu stanice zasklí výtahovou šachtu, v úrovni nástupiště nainstaluje kamenný obklad výtahové šachty a rovněž zábradlí, madla a upraví podhledy. „Poslední etapa dokončovacích prací bude následovat od pondělí 12. června jak v úrovni nástupiště i vestibulu, ale pouze s lokálním záborem a omezením schodiště,“ uvedla mluvčí. Nový výtah by měl být v provozu podle předpokladu DPP v polovině července.

Stanice Nádraží Holešovice byla doposud bezbariérově přístupná pouze zdvihací plošinou z nástupiště do severního vestibulu. „Jednalo se o zastaralé, pomalé a málo kapacitní zařízení s nosností maximálně 400 kilogramů. Velikost kabiny plošiny například neumožňovala přepravu kola, protože se do ní nevešlo, nebo například současně kočárku a osoby na vozíčku,“ dodala mluvčí. Navíc plošina jela velmi pomalu. Nosnost nového výtahu bude až 1000 kilogramů a vejde se do něj 13 lidí.