ÚSTR by podle šéfa své rady mohl získat nové sídlo v Petschkově paláci

ÚSTR by podle šéfa své rady mohl získat nové sídlo v Petschkově paláci

Ústav pro studium totalitních režimů je přes pět let bez svého sídla. Podle předsedy rady Eduarda Stehlíka by se rád nastěhoval do Petschkova paláce, kde byla za druhé světové války mučírna gestapa, tedy nacistické tajné policie.