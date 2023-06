V letohrádku Hvězda začala výstava ke 100. výročí narození Ladislava Fukse

K připomínce výročí narození jednoho z nejvíce oceňovaných českých beletristů druhé poloviny minulého století se dvě patra letohrádku proměnila ve scénicky komponovanou výstavu, která má za cíl přiblížit jeho dílo i současným čtenářům. Výstava s názvem Protisvěty potrvá do konce října.

Ladislav Fuks napsal ve svých pamětech, že nejúplněji je obsažen jen a jen ve svých knihách. „Bude-li je někdo číst za sto let, nebude ho zajímat, jaký jsem byl já,“ napsal. Kurátorka výstavy Michaela Kuthanová z Literárního archivu Památníku národního písemnictví tak nečekala sto let od vydání Fuksovy prvotiny Pan Theodor Mundstock, která tehdy čtyřicetiletého debutanta světově proslavila, ale využila sto let od spisovatelova narození, které připadá na 24. září 1923.