V Praze budou nová monitorovací auta, parkování půjde zaplatit v lítačce

Město firmě, která vlastní 12 monitorovacích vozů vybavených kamerami, zaplatí 50 milionů korun ročně, dosud to bylo 100 milionů Kč. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Auta by nově kromě kontroly zón placeného stání měla také vyhledávat například výmoly nebo vadné dopravní značení. Město také umožní platbu za krátkodobé parkování přes aplikaci lítačka.

Hlavním úkolem pro TSK bude zpracování algoritmů strojového učení, které budou data zpracovávat. To by podle Hájka nemělo zabrat dlouho, ostatně TSK již sama s pomocí mobilních telefonů podobný monitoring provádí. Dodal, že pro začátek by mělo stačit stávajících 12 vozů, ale jejich počet je možné zvýšit. „Smlouva nám umožňuje počet aut rozšiřovat tak, jak bude potřeba,“ řekl. Každou silnicí v metropoli by měl jeden z vozů projet alespoň jednou měsíčně.