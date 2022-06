V Praze hrají punkoví The Offspring a bubeník Pink Floyd Nick Mason

The Offspring, tvůrci hitů jako The Kids Aren't Allright nebo Why Don’t You Get a Job?, se dali dohromady roku 1984 v Kalifornii pod názvem Manic Subsidal. Současně s dalšími kalifornskými skupinami Sublime, Rancid a Green Day se podíleli na oživení punk-rockové scény v USA během první poloviny 90. let. Průlom přišel o deset let později s vydáním alba Smash s více než 12 miliony prodaných kopií. Komerční úspěch zaznamenaly i následující desky Hombre, Americana či Conspiracy of One. Pražský koncert je součástí turné k zatím poslednímu albu s názvem Let The Bad Times Roll.