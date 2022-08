Výstava koláží připomíná architekty Plečnika a Rothmayera

Břevnovská vila je památkou modernistické architektury a nabízí stálou expozici o díle jejího architekta a majitele. Vstup do zahrady a na venkovní výstavu koláží je zdarma, a to vždy v úterý, ve čtvrtek a o víkendu.

Je autorem tří rodinných vil, několika pomníků a spolupracoval také na Plečnikově vinohradském kostele. Inspirace středomořskou tradicí, kterou zprostředkovával na českém území Plečnik, se odráží i na architektonické podobě vlastní Rothmayerovy vily z let 1928 a 1929. Asketická podoba vily se omezuje na základní tvary kvádru a válce, který ukrývá schodiště.

Rothmayerova rodina žila ve vile až do roku 2008. Tehdy architektův syn pod podmínkou rekonstrukce a zpřístupnění prodal vilu Praze, nyní ji spravuje Muzeum města Prahy, které pořádá i současnou výstavu. Ta vzešla z otevřené výzvy autorům koláží, profesionálním výtvarníkům i amatérům, na níž reagovalo více než 60 autorů z celého světa. V zahradě vily se tak sešla výtvarná díla mimo jiné z Japonska, Maroka, Singapuru, Kostariky, Ukrajiny i Britské Kolumbie. Nejmladší vystavovatelce je pouze pět let. Autorka koláže vybrané na plakát k výstavě Vlasta Šorfová naopak oslavila 78. narozeniny, koláži se věnuje od roku 2006 a do loňského nultého ročníku Koláže v zahradě Rothmayerovy vily nikdy nevystavovala.