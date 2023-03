Výstava motýlů v pražské botanické zahradě představí proces jejich vývoje

Více než 5000 kukel převezou botanici do Prahy z motýlí farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou, sdělila dnes botanická zahrada v tiskové zprávě. Návštěvníci mohou výstavu zhlédnout od pátku 7. dubna do neděle 21. května, vstup do skleníku Fata Morgana je otevřen kromě pondělí každý den, a to od 09:00 do 19:00.