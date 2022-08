Výstava na Vítkově připomíná oběti romského holokaustu

Další Romové byli zavražděni v koncentračních táborech především v Chełmnu, Treblince, Majdanku, Sobibóru a Bełżcu. V táboře bylo během 17 měsíců jeho existence od února 1943 do srpna 1944 vězněno na 23 000 žen, mužů a dětí, přibližně 21 000 zahynulo.

Protektorátní úřady zakázaly Romům v roce 1940 kočovat. V roce 1942 četníci provedli soupis všech „cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po cikánském způsobu“. Dostalo se do něj 6500 lidí. Část z nich skončila ve sběrných táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Transporty odvezly do Osvětimi bezmála 5000 Romů. Do vlasti se jich vrátilo 583.