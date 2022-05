Začala obnova vitráží v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště v Praze

Restaurátoři z firmy Kolektiv Ateliers budou mimo jiné demontovat všech 5023 skleněných částí, které tvoří vitráž ve střední hale paláce. Novinářům to dnes sdělili náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a za konsorcium firem, které Průmyslový palác opravuje, předseda sboru jednatelů Metrostav DIZ Karel Volf. Rekonstrukce Průmyslového paláce, která by měla stát asi 2,5 miliardy korun, patří k největším investicím pražského magistrátu v tomto volebním období.

„Rozsahem se to (renovace historických vitráží v Průmyslovém paláci) nevyrovná zakázce (renovaci historických vitráží) za posledních 100 let,“ řekl Zdeněk Kudláček z firmy Kolektiv Ateliers, který má restaurování vitráží na starosti.

Vitráže, které mají celkovou plochu 2256 metrů čtverečních, se totiž skládají ze 107.700 jednotlivých barevných skel vsazených do olověného rámu. Všechna jednotlivá skla restaurátoři musí vyjmout, očistit a zasadit do nových olověných profilů. Poškozená původní skla, která jsou zvláště tam, kde vitráže naléhaly na vyhořelé křídlo, se budou nahrazovat novými, doplnil Kudláček. „Požár způsobil, že se ohřála ocelová konstrukce a ohřátí způsobilo to, že takřka všechna skla (na západní stěně středního pavilonu) popraskala,“ nastínil.