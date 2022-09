Zeleň na Havlíčkově náměstí bude zalévat voda z průsaků do tzv. kolektoru

Ptáček rovněž řekl, že radnice plánuje opravit bývalou školu na Havlíčkově náměstí. „Součástí projektu revitalizace školy je to, že se prověřuje, zda je to realizovatelné, že bychom z těch retenčních nádrží mohli brát vodu. To by byl stabilní odběr vody i v zimě,“ řekl Ptáček. Na závlahu se prý používá nejvíc voda v létě, kdy jsou prázdniny, avšak na toaletách by se tím mohlo splachovat celoročně.