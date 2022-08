Zpěvák Dan Bárta natočil desku s formací Robert Balzar Trio

„Jedná se o další jazzově laděný projekt multižánrového zpěváka a skladatele Bárty. Loni natočil album I Killed This Song At Karaoke Last Night s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma,“ za tvůrce informoval Vilém Spilka.

Deska Jedním dechem obsahuje celkem devět skladeb. Autorsky přispěli všichni členové tria i Bárta. Kromě původní tvorby na albu zaznívají i úpravy známých skladeb, například Naima od Johna Coltranea, But Not For Me od George Gershwina či Last Chance Lost od Joni Mitchellové. „Celé album je křehké a Kornél (Fekete-Kovács) mu dodává tu pomyslnou špičku,“ podotkl Bárta.