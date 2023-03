Benešov chystá úpravy parkoviště u zámku Konopiště

Trasu od hlavní brány podle něj začnou návštěvníci více využívat po plánované přestavbě silnice I/3 podél Benešova, která počítá se zahloubením. Díky tomu se zlepší přístup od Benešova do zámeckého parku. Cesta je nyní ve špatném stavu. Město by uvítalo, kdyby nebyla štěrková, ale měla hladší povrch, aby ji mohli využívat například příznivci in-line bruslení.

Parkoviště má být rozděleno do několika sektorů. „Pokud tam nebude tolik lidí, tak se bude využívat jenom část a druhá část bude zavřená, aby se nemusela udržovat celá plocha. Jsou navrženy zóny, které by se postupně otevíraly podle toho, jaký by byl provoz na parkovišti,“ dodal Tichovský.