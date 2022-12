Brandýs nad Labem chystá demolici Slunečních lázní, stav bývalé koleje posoudí statik

„Pro závazné úvahy, co s budovou Kim Ir Sena dále, je potřeba znát její skutečný stav,“ uvedl místostarosta Patrick Zandl (Piráti). Jednou z možností je podle něj startovací bydlení nebo zařízení, které by zajistilo péči o seniory. „Vše v návaznosti na dostupné dotační tituly a aktuální potřeby města,“ doplnil.

Lázně s léčivým pramenem vznikly v Houštce v polovině 19. století, v provozu byly do začátku druhé světové války. Místo pak sloužilo jako sportovně-rekreační areál a studentská kolej Univerzity Karlovy. Součástí lázní byla starší budova přestavěná později na hotel s restaurací, po znárodnění se v ní ubytovávali dělníci a zahraniční studenti. „Budově se stále říká kolej Kim-Ir-Sena, ten (někdejší severokorejský vůdce) ji v 50. letech sám navštívil,“ doplnila Stránská. Univerzita Karlova využívala objekt do začátku 90. let k ubytování studentů pedagogické fakulty.