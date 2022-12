Kladno chce vytvořit konzultační energetické centrum pro veřejnost

Získají v něm například informace, jak spořit, jak renovovat a zateplovat budovy, které dotace je možné využít, jak instalovat obnovitelné zdroje a jak si je vybrat. O peníze na projekt energetického centra město žádá z evropského programu LIFE. Dotace by měla pokrýt 95 procent nákladů na minimálně tříletý provoz centra, informoval dnes ČTK mluvčí magistrátu Vít Heral.

Středisko by mělo poskytovat poradenství zdarma. Město tak chce pomoci lidem v době energetické krize a zároveň naplňovat své dlouhodobé cíle v oblasti takzvané zelené energetiky a ekonomiky. Už dříve se ve strategických dokumentech zavázalo k modernizaci městské energetiky.

Nemovitostem je podle něj potřeba do budoucna zajistit co největší energetickou soběstačnost za pomoci obnovitelných zdrojů energie. Budoucí centrum by mělo poradit například i s tím, jak zapojit malou domácí solární či větrnou elektrárnu a jak zjistit, zda je takové řešení v daném případě vhodné, jak vše připravit a kde je možné získat povolení a finanční příspěvek.