Kupka: Stát za dostavbu D4 zaplatí stejně bez ohledu na růst nákladů

Stavba 32 kilometrů dlouhého úseku začala před necelým rokem a má být hotová do konce roku 2024, teprve pak za ni začne stát platit nasmlouvaných téměř 19 miliard korun. Letos by stavbaři měli zvládnout více než pětinu z celkového objemu prací.

Jde o první stavbu dálnice, která vzniká formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership) v Česku. Podobně má být financována i stavba dálnice D35 nebo úseku IV. železničního koridoru Nemanice - Ševětín. Výhodou pro stát je to, že veškerá rizika včetně inflace a nárůstu cen stavebních materiálů jsou přenášena na soukromý sektor. „Ten se s tím bude muset vypořádat,“ dodal při inspekčním dni na stavbě poblíž Chraštiček na Příbramsku ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dostavbu D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam, zhotovitelem je společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Podle generálního ředitele Via Salis Christiana Biegerta projekt postupuje podle plánu. „I když sektor stavebnictví teď zažívá obtížné časy, jsem přesvědčen, že budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ uvedl Biegert.

Kupka poukázal na to, že s rostoucími cenami a nedostatkem stavebních materiálů se potýkají všechny stavby v republice. V případě některých komodit, jako je například železo, armovací ocel, je navýšení až o 50 procent oproti cenám z letošního února, upozornil ministr. „Samozřejmě hledáme i na celostátní úrovni řešení pro ty nejdramatičtější nárůsty cen komodit,“ dodal.

Stát začne dálnici splácet v letech 2024 a 2025, a to v korunách a eurech. Poslední splátka by měla být v roce 2048. Do úhrady je podle Kupky započtena i kompletní správa a údržba komunikace.