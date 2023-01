Kutná Hora chce zdražit základní jízdné v MHD z 15 na 20 korun

„Jde o to, do jaké míry se přiblížit ceně, která vzešla z rozhodnutí kraje. Pokud bychom měli výrazně levnější jízdenku, lidé by využívali jízdenku MHD, kterou musejí kupovat u řidiče. Znemožní to ale používat nástroje, jako je elektronická Lítačka,“ uvedl Seifert. Podotkl, že čím víc lidí platí u řidiče, tím víc se doprava zdržuje. „Těch faktorů, které naše rozhodnutí ovlivnilo, je ale celá řada,“ dodal.

Kutnohorští radní uvažovali také o zavedení jízdného zdarma pro seniory nad 70 let, návrh ale nakonec nepřijali. Seifert poukázal na to, že město by muselo hodně doplácet. Ročně by to stálo nejméně 1,7 milionu korun, ale zřejmě až 2,5 milionu Kč. Nyní platí lidé nad 65 let v integrované dopravě poloviční jízdné.