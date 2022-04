Mladé středočeské kapely zahrají v kladenském domě kultury pro veřejnost

Začal už také další, 17. ročník soutěže, kapely se do něj mohou přihlašovat na webu , řekla dnes ČTK za pořadatele Eva Havelková.

Finálový koncert začíná ve 12:00, představí se též skupiny Katka Rejmonová & kapela, Stoner Toad, Wotazník, Back To Roots a vítěz juniorské kategorie The Smallpeople, originální hudební uskupení při Základní umělecké škole Rakovník. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční kolem 19:00.

Do dalšího ročníku soutěže se kapely mohou hlásit do 28. května. Zúčastnit se může každá skupina, která nemá hudbu jako hlavní zdroj svých příjmů. Podmínkou je také to, že skupina musí mít repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a být schopna zvládnout živé hraní.