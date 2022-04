Na kopci Vinice u Kolína vyroste stromová kaple, zřejmě i s křížovou cestou

Vybudování stromové kaple na kopci, který býval v letech 1968 až 1993 skládkou, chce město financovat ze sponzorských peněz. Náklady by neměly přesáhnout 1,5 milionu korun, řekl ČTK starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín). U zrodu myšlenky na umělecké dílo na kopci byl rovněž farář kolínské katolické farnosti Ján Halama, který by nové dílo rád spojil s křížovou cestou.

„Nedávno proběhla schůzka mezi městem a vítězným architektem, aby návrh dopracoval do fáze projektu, a náš architekt to začal připravovat,“ uvedl Kašpar. Město uvažuje i nad možností budovat stromovou kapli zároveň s křížovou cestou, na kterou má kaple na kopci navazovat.

Do soutěže, kterou vyhlásilo město v roce 2019, se přihlásili autoři se 37 návrhy. Vítězný od brněnského architekta Františka Nováka počítá s vysázením stromové kaple. „Nejsem místní, ale na vyhlášení soutěže mě tenkrát asi nejvíce zaujalo, že se jedná o kopec bez stromů, symbolicky je tam tím návrhem zkusíme vrátit zpět,“ řekl ČTK Novák. Kořeny stromů by neměly narušit izolační vrstvu bývalé skládky, proto je potřeba navézt na místo zeminu a vytvořit další kopec o průměru zhruba 40 metrů, na který povede cesta. Do budoucna by kaple mohla sloužit k meditaci.