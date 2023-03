Na řidiče čekají objížďky kvůli pokračující stavbě D4 mezi Příbramí a Pískem

Kromě těchto rozsáhlejších uzavírek bude i letos částečně omezován provoz v různých úsecích podle toho, jak bude stavba dálnice postupovat. Částečná omezení jsou podle stavebních firem naplánována tak, aby byla co nejméně narušena plynulost dopravy a zdržení pro řidiče byla co nejkratší. Tam, kde je to jen trochu možné, jsou práce naplánovány na víkend nebo na noční hodiny, kdy je slabý provoz. Motoristé musejí počítat se zúžením komunikace, svedením dopravy do jednoho pruhu nebo kyvadlovou dopravou. „Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování stanovené rychlosti, aby v místech dopravních omezení docházelo k co nejmenšímu zdržení. Zároveň chci poděkovat všem za trpělivost,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert.