Trutnov spustí městskou vlakovou linku, kupony MHD budou platit i ve vlacích

Vlaková linka by měla lidem umožnit dostat se ve směru od Libče do centra města snáze a rychleji. Měla by být alternativou k cestování auty po přetížené Polské ulici ve čtvrti Poříčí. V docházkové vzdálenosti 500 metrů od zastávek Libeč a Trutnov střed žije více než 1000 lidí. Město by linku mělo dotovat částkou asi 1,4 milionu korun ročně.