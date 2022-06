Nemocnice Na Pleši na Příbramsku rozšířila oddělení radioterapie

První urychlovač začal na oddělení fungovat v roce 2017, Nemocnice Na Pleši se tak stala jediným onkologickým pracovištěm ve Středočeském kraji, které takovým zařízením disponuje. Následovaly investice do dalšího vybavení, například rekonstrukce oddělení radiodiagnostiky s nákupem nového výpočetního tomografu (CT). Pacientů však přibývalo a nemocnice se rozhodla pro pořízení dalšího urychlovače, který je navíc modernější a umožňuje přesněji zaměřit ozařovanou oblast. „Můžeme tak bezpečně aplikovat maximum dávky do nádoru a zároveň výrazně snížit zatížení sousedících zdravých tkání. Tím dramaticky klesá riziko případných nežádoucích účinků,“ uvedl Valchář.

Primářka onkologického oddělení Kateřina Jirsová poukázala na skutečnost, že pracovišť umožňujících ozařování je v Česku málo a například Středočeši musejí za tímto typem léčby cestovat do Prahy. „Ale Praha jednak není nafukovací a jednak je to pro pacienty hrozně náročné,“ uvedla primářka. Připomněla, že léčba radioterapií je záležitostí několika týdnů, což je zejména pro starší lidi extrémně náročné. Cílem je podle ní nabídnout pacientovi v každé fázi nemoci, co potřebuje, bez ohledu na to, zda jsou volná lůžka nebo jaké jsou čekací doby.