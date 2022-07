Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem láká na výstavu Retrogaming

Návštěvníci si mohou vyzkoušet hraní starých počítačových her a zavzpomínat na popkulturu 90. let. Zájem je také o stálé expozice Jak se žilo na Podbrdsku a Jakub Jan Ryba nebo o výstavu Kovo Věšín 1892-2022, mapující 130 let historie výrobních družstev na Rožmitálsku, uvedla vedoucí muzea Pavla Váňová Černochová.