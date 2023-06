Poděbrady by mohly začít stavět parkoviště pro 70 aut u nádraží příští rok

Město, které pozemky koupilo zhruba před pěti lety, v přípravách zdrželo zajištění bezpečného výjezdu z budoucího parkoviště. Dopravní inspektorát nyní schválil příslušnou stavební úpravu. Město by mohlo vybudování parkoviště zařadit k investicím pro příští rok, výši nákladů ale zatím komentovat nechce. Novinářům to dnes řekl místostarosta Miroslav Holas (Naše Poděbrady).

„Shodli jsme se s dopravním inspektorátem na řešení výjezdu Studentská-Alešova z parkoviště pod nadjezdem, proběhne tam taková stavební úprava, že konečně budeme moci začít realizovat parkoviště,“ řekl Holas. Prostor pro zaparkování auta tam najdou řidiči zejména před cestou do práce směrem do Prahy.

Změny v dopravě pocítí řidiči v Poděbradech v následujících týdnech na Riegrově náměstí, kde je nyní vjezd na náměstí z Jiráskovy ulice nebezpečný kvůli parkujícím autům. Město se po jednání s nymburským dopravním inspektorátem dohodlo na zákazu parkování, má začít platit nejpozději do konce srpna. „Bude tam značka B28, tedy zákaz zastavení, a uprostřed silnice bude bílá přerušovaná čára,“ uvedl starosta Roman Schulz (ODS).

Do složité dopravní situace se dostávají řidiči také při vjezdu od mostu přes Labe na náměstí Jiřího z Poděbrad. Podle místostarosty Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady) z jednání s dopravními odborníky vzešel závěr, že by musel vzniknout třetí odbočovací pruh směrem na Nymburk, ostrůvek a posouval by se přechod. „Tento výjezd bohužel nemá regulérní řešení, jedině možná až se někdy dostaneme k rekonstrukci náměstí,“ doplnil Langr.