Poděbrady chtějí znovu otevřít debatu o úpravách Jiřího náměstí, zatěžují ho auta

Náměstí v centru města je zejména v dopravní špičce přetíženo automobilovou dopravou, vede přes něj silnice z Prahy do Hradce Králové. Situaci výrazně nezlepšilo ani otevření D11 v roce 1990. V roce 2015 město vypsalo architektonickou soutěž, z níž vzešly tři desítky návrhů, které město nerealizovalo, částečně kvůli nedostatku peněz. Nový návrh architekta Milana Košaře by mohl být pro dopravní situaci ve městě řešením. „Město ho ve středu představí ve veřejné debatě,“ sdělil místostarosta Miroslav Holas (Naše Poděbrady).

„Novým návrhem chceme vyvolat diskusi, jestli by neměl větší šanci na úspěch,“ uvedl Holas. Autoři původních soutěžních návrhů většinou řešili dopravní situaci v centru města kruhovým objezdem, současný návrh počítá s jinou úpravou dopravy. „Přichází s návrhem obkroužení sochy Jiřího po pravé straně náměstí, bylo by to jakési téčko, a s prodloužením kolonády až k soše,“ doplnil Holas. Kromě jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad je další dominantou náměstí také morový sloup.