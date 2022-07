Poděbrady přicházejí na poplatcích za lázeňské hosty na předpis až o osm milionů

Výjimka by mohla být zrušena od ledna příštího roku. O změnu usiluje Sdružení lázeňských míst ČR, jehož členem jsou i Poděbrady. „Doufáme, že náš společný boj lázeňských měst povede k úspěchu na ministerstvu zdravotnictví a posléze v Parlamentu a poplatek z pobytu začne od příštího roku platit bez výjimek,“ řekl starosta a člen rady sdružení Jaroslav Červinka (STAN). Lázeňská města podle něj vnímají současnou situaci jako diskriminační, o změnu usilují více než rok. „Poplatek za pobyt by neměl být osvobozován, pojišťovna může těch 30 nebo 50 korun za svého pacienta zaplatit,“ míní.

Místní poplatek z pobytu hradí městům ubytovatel za každého ubytovaného hosta, který nemá v obci trvalý pobyt, výjimkou jsou děti do 18 let, lidé nad 65 let a právě i klienti lázní, jejichž pobyt hradí zdravotní pojišťovna. „Těch je u nás většina, protože naše lázně léčí zejména pacienty po operacích srdce,“ řekl Červinka. Poděbrady vybírají za noc pobytu 30 korun, v posledních dvou letech byl výběr výrazně nižší kvůli covidu, v letech 2018 a 2019 se do městského rozpočtu z tohoto typu poplatků dostalo zhruba 3,5 milionu ročně. „S kapacitou 3000 lůžek a zhruba padesátiprocentní obsazeností bychom byli bez té výjimky někde na 12 milionech,“ řekl Červinka.