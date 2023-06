Příbram přes léto kvůli nezbytným opravám uzavře akvapark

Vnitřní areál bude mimo provoz od 1. července do 31. srpna, uvedla mluvčí Sportovního zařízení města Příbram Miroslava Kozohorská.

Naplánované opravy jsou podle sportovních zařízení pro provoz akvaparku nezbytné, půjde například o rekonstrukci částí střechy, sanaci a opravu stropu strojovny, rekonstrukci nosníků potrubí bazénové technologie, opravu plynového hospodářství nebo výměnu osvětlení strojoven a části elektroinstalace. Další investice mají zvýšit komfort pro návštěvníky, dělníci mimo jiné opraví sprchy, parní kabinu, vymění vybavení saunové kabiny, instalují nové vysoušeče vlasů nebo pokladní a šatnový systém.

Po dobu uzavření vnitřního akvaparku bude prodloužena provozní doba venkovního areálu, který je ode dneška otevřený. V červenci a srpnu bude přístupný od 6:00 do 20:00, vždy v závislosti na počasí. Provozní doba v červnu bude stejná jako loni, tedy ve všední dny od 13:00 do 19:00 a o víkendech od 11:00 do 19:00, taktéž za hezkého počasí.

Vstupné zůstává stejné jako v loňském roce. Celodenní pro dospělého vyjde na 60 korun, pro dítě do deseti let na 40 Kč, senioři a studenti zaplatí 50 Kč. Rodinné vstupné stojí 150 Kč. Po 16:00 zaplatí dospělý 35 Kč, ostatní to mají za polovinu celodenního vstupného. Děti do tří let mají vstup zdarma.

Příbram chystá kompletní rekonstrukci akvaparku už několik let, nepodařilo se však sehnat stavební firmu. Zastupitelé stanovili cenový strop rekonstrukce na 350 milionů korun bez DPH. Jediný uchazeč ale nabídl 405 milionů Kč bez daně. Nesplnil tak podmínky vyhlášeného řízení a soutěž byla zrušena. Vedení města se rozhodlo hledat jiná řešení, jak by mohlo s projektem naložit. Zastupitelé nedávno souhlasili s možností vybudovat nový akvapark na místě nynějšího venkovního bazénu a dosavadní budovu časem využít k jiným účelům, například ji přestavět na multifunkční halu. Detailní řešení mají schválit 4. prosince, do té doby se má tato varianta prověřit. Město však musí zároveň zajistit nutné opravy akvaparku, aby ho plavci mohli využívat do doby, než vznikne nový areál.